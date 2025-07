La saison de récolte des céréales dans le gouvernorat de Ben Arous a permis de collecter plus de 265 mille quintaux de céréales, bien au-delà des prévisions initiales de 237 mille quintaux.

Le responsable du département de l’orientation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Ben Arous, Ezzedine Grioui a indiqué, mardi, à l’Agence TAP, que la récolte de céréales se répartit sur plus de 138 mille quintaux de blé dur, 16 mille 800 quintaux de blé tendre et 104 mille quintaux d’orge.

Il a précisé que les récentes pluies ont contribué de manière significative à l’augmentation de la production et à l’obtention d’une récolte record par rapport aux années précédentes.

Il a ajouté que la récolte a été collectée dans différents centres de collecte proches de la région, à savoir la société coopérative centrale des services agricoles pour le blé à Djebel El Ouest dans le gouvernorat de Zaghouan, le comptoir des services agricoles multiples à Soliman (gouvernorat de Nabeul), ainsi que d’autres centres de collecte à Bizerte, Béja et Zaghouan.

À ce sujet, il a insisté sur la nécessité d’établir un centre de collecte à Ben Arous pour la saison prochaine, considérant cette initiative comme une priorité pour la période à venir, afin de rapprocher les services des agriculteurs et de fournir les intrants nécessaires à la production, notamment des semences de qualité.

Selon la même source, tous les préparatifs logistiques, humains et administratifs ont été pris pour assurer le bon déroulement de la saison de récolte à toutes ses étapes, telles que la mise à disposition des moissonneuses-batteuses, le déblayage des pistes agricoles et l’organisation de journées de sensibilisation intensives à l’intention des agriculteurs de la région pour les sensibiliser à la prévention des incendies.

À noter que les surfaces cultivées en céréales dans le gouvernorat de Ben Arous cette saison ont atteint 9 492 hectares, dont 4 166 ha de blé dur, 600 ha de blé tendre, 4 mille 550 ha d’orge et 176 ha de triticale.