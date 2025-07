Le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid a assuré, lors de sa visite au gouvernorat de Médenine, le suivi du rythme de l’approvisionnement à l’île de Djerba, en produits alimentaires et agricoles (légumes et fruits), ainsi que la stabilité des prix et la transparence des transactions, dans les circuits de distribution.

Lors de sa visite effectuée au marché de gros des produits de la pêche au port maritime à Houmet Souk, et au marché central des fruits et légumes, le ministre a pris connaissance de l’approvisionnement en produits et de leurs prix, mettant l’accent sur l’importance d’adopter un système de facturation électronique et de tenir compte du pouvoir d’achat du citoyen, notamment pour les prix de viandes.

A Djerba Midoun et Ajim, le ministre s’est informé de l’approvisionnement des boulangeries en matière de farine pour répondre aux besoins accrus des citoyens, appelant à étendre les horaires de travail pour fournir le pain subventionné tout au long de la journée et au cours de la nuit.

Le Directeur régional du commerce a mis l’accent sur la possibilité d’approvisionner le marché en quantité supplémentaire en farine, faisant savoir que le marché est approvisionné, au cours du mois courant et du mois d’août 2025, à près de 52 quintaux de farine, soit 200 kg par jour.

Il a indiqué que l’approvisionnement de marché en produits alimentaires est normal, avec une stabilité des prix, selon l’offre et la demande.

Le ministre a également, pris connaissance de l’activité de l’unité de transformation et de congélation des produits maritimes à Djerba-Ajim, dont les produits sont destinés à l’exportation avec une moyenne oscillant entre 350 et 400 tonnes, exportés vers l’Espagne, l’Italie, la Corée, la Singapour et l’Amérique, avec la fourniture 100 emplois.