Le comité de pilotage chargé de l’élaboration du 2ème plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations unies “femmes, sécurité et la paix” a tenu mardi une séance de travail, au siège du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, en présence des représentants des ministères concernés et de la commission nationale de lutte contre le terrorisme.

Cette réunion a été consacrée à l’examen du projet du 2ème plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations unies, qui est actuellement en cours de préparation par le ministère de la famille selon une approche participative après évaluation du premier plan national, a indiqué le ministère de la famille dans son communiqué.

Au cours de cette réunion, les participants ont souligné l’importance de la mise en œuvre de ce 2ème plan national après son adoption et son insertion dans les stratégies sectorielles des ministères concernés.

Ce 2ème plan national comporte quatre axes fondamentaux à savoir: la participation, la protection, la prévention et les secours. Il a pour objectif de favoriser la participation équitable et efficiente des femmes et des filles et à faire face aux défis qui menacent leur droits et d’assurer la prévention avant, pendant et après les catastrophes naturelles et les changements climatiques.