La Tunisie sera représentée à la première édition des Jeux Africains Scolaires, qui se dérouleront en Algérie du 26 juillet au 5 août prochain, par une délégation de 262 membres, dont 192 athlètes (hommes et femmes) concourant dans 18 disciplines.

Selon une source du ministère de la jeunesse et des sports, le reste de la délégation tunisienne est composé de 50 personnes réparties entre staff technique et arbitres, ainsi que 8 membres du staff médical et paramédical et 12 officiels et cadres administratifs.

La délégation tunisienne se rendra en Algérie par groupes, en fonction du calendrier des compétitions, avec un premier voyage prévu le 24 juillet. La cérémonie d’ouverture aura lieu le 26 juillet au stade du 19 mai 1956 à Annaba.

Voici la répartition des athlètes tunisiens par discipline :

Athlétisme (22) / Aviron de plage (8) / Badminton (4) / Boxe (13) / Canoë de plage (2) / Cyclisme (6) / Équitation (8) / Escrime (18) / Football (20) / Gymnastique (5) / Judo (16) / Lutte (21) / Natation (17) / Taekwondo (13) / Tennis (4) / Tennis de table (2) / Volley-ball de plage (4) / Wushu Kung Fu (9).

A noter que les Jeux se tiendront dans quatre villes algériennes : Annaba, Skikda, Sétif et Constantine.

La participation tunisienne sera fera à Annaba (Athlétisme, aviron de plage, boxe, canoë de plage, cyclisme, escrime, judo, lutte et tennis), à Skikda (Volley-ball de plage), à Constantine (équitation, football, gymnastique et tennis de table) et à Sétif (Badminton, natation, taekwondo et wushu kung fu).