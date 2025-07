Un important gisement de potentiel de la diaspora tunisienne qui constitue l’un des acteurs économiques les plus déterminants et vertueux demeure encore inexploité, et ce, en dépit des avancées enregistrées, a indiqué le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.

Intervenant lors de la deuxième édition du Tunisia Global Forum (TGF) organisée, mardi, par l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE), Nouri a noté que la diaspora se veut un capital humain qui devrait être transformé en un actif financier pour financer le développement durable.

Il a mis l’accent dans ce sens sur l’impératif de réorienter la stratégie vers une intégration effective de la diaspora dans le processus de développement national.

Il a préconisé l’intégration de la diaspora dans l’élaboration des politiques publiques économiques, en soutenant les réseaux associatifs et les organisations professionnelles existantes et l’amélioration de l’accès à une information transparente et centralisée.

Le gouverneur de la BCT a mis l’accent sur la nécessité de proposer des outils d’investissement innovants, adaptés aux besoins et attentes de la diaspora, en s’appuyant sur les meilleures pratiques internationales.

Il a évoqué dans ce cadre l’introduction d’obligations de la diaspora en proposant “des diaspora bonds”, dont les fonds financeraient des entreprises locales et des projets d’infrastructure.

Il a cité également, à titre d’exemple l’introduction de nouveaux produits d’épargne spécialement conçus pour la diaspora.

Il a fait savoir dans ce cadre que la BCT est engagée dans une démarche de communication et de modernisation de ses services, citant la prochaine mise en place d’une plateforme numérique baptisée « EXOP » pour permettre le dépôt en ligne, le traitement et le suivi des requêtes adressées à la Banque Centrale.

Et d’ajouter qu’une nouvelle version de la plateforme des investissements en devises des non-résidents en Tunisie, logée sur le site de la BCT « fiche-invest.bct.gov.tn/Fichinvest », entrera prochainement en service.

Le gouverneur de la BCT a rappelé par ailleurs que la diaspora composée d’environ 1,8 million de citoyens installés principalement en Europe et dans les pays du Golfe demeure l’une des principales sources de devises de l’économie tunisienne.

Et d’ajouter que les transferts en devises effectués par les Tunisiens résidant à l’étranger ont représenté, à fin 2024, 30 % du stock des réserves en devises de la BCT, soit environ 6,5 % du PIB national. Ces flux ont même un effet stabilisateur au niveau macroéconomique, a-t-il encore dit.

La communauté des Tunisiens à l’étranger contribue également, à la stimulation de la consommation nationale, soutient la croissance économique, participe directement aux recettes fiscales de l’État à hauteur de 2 % et renforce le tissu économique local par ses investissements, en particulier dans le secteur immobilier, a-t-il expliqué.

De son côté le président de l’ATUGE, Amine Aloulou a rappelé que le forum se tient dans le cadre du « mois de la Diaspora », qui se déroule du 15 juillet au 15 août 2025.

L’objectif de cette tournée 2025 qui sera organisée à Sfax, Siliana, Hammamet, Sousse, Kef, Djerba et Béja et de reconnecter les talents de la diaspora avec les défis et les aspirations de la Tunisie.

Il s’agit également, de favoriser des échanges entre experts, mentors, investisseurs issus de la diaspora et les écosystèmes entrepreneuriaux régionaux et de mettre en lumière les réussites locales, les projets innovants et les opportunités d’investissement spécifiques à chaque région pour booster le développement durable et inclusif.

Evoquant les obstacles auxquels fait face la diaspora tunisienne en termes d’investissement, Aloulou a mis l’accent sur la déconnection de la diaspora avec le pays, soulignant que le forum et la tournée dans les régions favoriseront le développement des réseaux locaux et les acteurs économiques et administratifs.

Et d’ajouter que l’environnement des affaires, les services administratifs et bancaires et le transport aérien constituent des chantiers importants pour favoriser attirer des investisseurs et permettre l’ouverture économique du pays.