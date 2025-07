Le Tunisien Mohamed Khalil Ftouhi a remporté la médaille d’or en épreuve combinée chez les moins de 18 ans lors des championnats d’Afrique des jeunes d’Athlétisme qui se sont achevés dimanche au Nigeria. La Tunisie clôt ainsi sa participation avec un total de 11 médailles (3 or, 2 argent et 6 bronze).

Les breloques d’or ont été obtenues par Rayen Cherni qui avait offert sa première médaille d’or à la Tunisie en remportant le 10000m marche chez les U20, Imen Sai au 10000m marche et à Mohamed Khalil Ftouhi.

Ghofrane Lahmadi (U20) et Qatr Nada Jaoued (U18) ont raflé l’argent au lancer du disque, tandis que Rahma Reguig (saut en longueur U18), Feriel Chniba (triple saut et 100m haies (U18), Fatma Lamsaieh (5000 m marche U18), Rahma Rakiq en saut en longueur (moins de 18 ans) et Adem Ben Afia (triple saut U18), se sont contentées du bronze.

La dernière breloque de bronze a été décrochée au relais 100m haies (U18).