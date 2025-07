Tunis, le 22 juillet — La Tunisie se prépare à une journée marquée par des conditions météorologiques contrastées, oscillant entre des températures caniculaires et l’apparition de phénomènes orageux localisés. Alors que le pays anticipe une élévation significative du mercure, en particulier dans les régions intérieures et du sud, des perturbations nuageuses avec des risques d’averses orageuses sont prévues pour le nord-ouest et le centre-ouest dans l’après-midi.

Le ciel sera globalement peu nuageux en début de journée, évoluant vers un ciel partiellement couvert dans l’après-midi, notamment sur le nord-ouest et le centre-ouest du pays où des cellules orageuses pourraient se développer. Ces orages, bien que localisés, pourraient apporter un soulagement temporaire aux températures élevées.

Concernant le vent, il soufflera principalement du secteur nord sur les régions du Nord. Au centre et au sud, le vent sera de secteur est, et pourra être relativement fort près des côtes est et dans les régions du sud. Dans ces dernières zones, des phénomènes de sable, tels que des soulèvements de poussière, sont attendus en fin de journée, réduisant potentiellement la visibilité. Ailleurs, le vent restera faible à modéré. L’état de la mer sera peu agitée à localement moutonneuse, notamment le long des côtes.

Les températures maximales afficheront des variations importantes à travers le territoire.

Sur les côtes est, le mercure devrait se situer entre 31 et 36 degrés Celsius. En revanche, l’intérieur du pays connaîtra des températures plus élevées, comprises entre 37 et 42 degrés Celsius.

Les régions du sud-ouest et de l’extrême sud seront les plus touchées par la chaleur intense, avec des maximales variant entre 43 et 47 degrés Celsius, accompagnées de l’arrivée du sirocco, un vent chaud et sec.

Cette situation appelle à la vigilance et à l’adoption de mesures préventives pour faire face à la canicule.