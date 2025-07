Le commissariat régional aux affaires culturelles à Gabès a dévoilé les grandes lignes du programme du festival « Aïd El Bahr » (Fête de la mer), prévu du 24 au 26 juillet, sous l’égide des autorités régionales.

Cette manifestation festive, organisée en partenariat avec le commissariat régional du tourisme, sera marquée par une série d’animations culturelles, artistiques et ludiques destinées à valoriser le patrimoine maritime et à promouvoir l’initiative privée dans les secteurs du tourisme et de la culture.

Parmi les temps forts, une conférence régionale sur l’investissement touristique et culturel à Gabès se tiendra en ouverture, tandis que la plage de « El Bangalow », à Gabès Sud, accueillera les activités du « Club du livre d’été », initiative visant à rapprocher la lecture des vacanciers.

Des ateliers interactifs seront également proposés, notamment une initiation à la fabrication de cerfs-volants, animée par l’Association internationale des cerfs-volants, ainsi qu’un atelier de décoration à base de coquillages marins, un autre dédié à la fabrication de petites embarcations, en plus d’un concert du chœur « Arous El Bahr ».

Des jeux de plage, des animations sportives et des spectacles artistiques sont aussi programmés sur les plages d’El Bangalow et de Gabès-ville.

Point d’orgue du festival, un grand carnaval mettra à l’honneur les spécificités culturelles de plusieurs délégations de la région, mais aussi des troupes venues d’horizons divers, notamment du Sénégal, de Libye, d’Algérie, d’Égypte, ainsi que des gouvernorats de Tataouine et de Médenine.

Le cortège carnavalesque sera rythmé par 24 tableaux artistiques hauts en couleur, illustrant des pans du patrimoine local.