Depuis plus de trois décennies, Roche Tunisie œuvre en faveur du renforcement du système de santé en Tunisie, notamment à travers des actions de sensibilisation destinés aux patients pour qu’ils deviennent des acteurs majeurs de leur santé mais également à la société en générale pour informer et éliminer les préjugés et tabous existants. Cette année, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Sclérose en Plaques (SEP), Roche Tunisie a voulu rappeler une vérité souvent oubliée :

Et si, avant de juger, on apprenait d’abord à comprendre ?

Une interrogation qui secoue les préjugés et qui prend tout son sens face à ces maladies souvent incomprises du grand public, mais qui pèsent lourd sur celles et ceux qui les portent. Des maladies qui associent une souffrance tant physique que morale, conséquence du regard hâtif que la société porte sur eux.

Comprendre la SEP : une maladie qu’on ne devine pas, mais qui épuise

La sclérose en plaques est une maladie neurologique chronique et auto-immune qui affecte le système nerveux central. Derrière ce nom médical, une réalité quotidienne : notamment des troubles moteurs, une fatigue extrême, la perte de coordination, et des problèmes de vision. Des symptômes fluctuants, parfois invisibles et discrets, parfois terriblement handicapants.

Souvent, ils se devinent à peine. Et c’est là que réside la cruauté de la SEP : ceux qui en souffrent la portent souvent seuls, derrière un sourire, un « ça va » pour rassurer, un effort pour paraître « comme tout le monde ». À la douleur physique s’ajoute la souffrance silencieuse du jugement : l’incompréhension, les remarques maladroites, le doute sur une souffrance qui ne se voit pas.

Dans un monde qui exige de la constance, de l’efficacité et de la productivité, vivre avec la SEP, c’est se battre sur deux fronts : contre la maladie elle-même, et contre le regard de la société.

Comme si souffrir ne suffisait pas : il faut aussi convaincre que cette douleur existe.

Un hashtag comme cri du cœur : « ما تحكمش »

Pour rappeler qu’une maladie invisible n’est pas une maladie imaginaire, Roche Tunisie a lancé une campagne digitale de sensibilisation sur la page Facebook Roche Africa. Pendant un mois, sous le slogan « ما تحكمش » — Ne juge pas — , cette initiative invite le grand public à poser un regard plus doux sur celles et ceux qui luttent en silence.

Illustrations, témoignages, animations : chaque contenu raconte un pan de ce combat silencieux, met la lumière sur les symptômes de cette maladie et révèle l’incompréhension et la résilience de ceux qui avancent malgré tout.

Mais au-delà de l’information, cette campagne est un geste : un appel à faire preuve d’empathie et à avoir une attitude bienveillante à l’égard de ces personnes.

À se souvenir qu’un sourire ne dit pas toujours tout. Qu’un pas hésitant cache parfois un fardeau qu’on ne soupçonne pas.

En choisissant ce format numérique, Roche Tunisie a voulu toucher au-delà du cercle médical, pour que ce message trouve sa place dans chaque foyer, chaque bureau, chaque cœur. Car lutter contre la stigmatisation, c’est d’abord regarder l’autre sans préjugé.

Rendre la maladie moins lourde à porter

Informer, éduquer, expliquer : autant de moyens pour alléger ce poids invisible. Car si la recherche avance chaque jour pour offrir un meilleur pronostic et une meilleure qualité de vie, changer le regard de la société reste un pas essentiel pour améliorer la vie des patients.

« ما تحكمش » — un mot d’ordre pour aujourd’hui, une promesse pour demain. Parce qu’au fond, comprendre avant de juger, c’est déjà soigner un peu.

Salma Kechrid