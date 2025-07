Tunis, le 21 juillet – La Tunisie s’apprête à faire face à une hausse significative des températures ce lundi 21 juillet, avec des maximales qui pourraient localement atteindre des niveaux extrêmes. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le thermomètre affichera entre 33 et 37 degrés Celsius dans les régions de l’extrême Nord, tandis que le reste du pays connaîtra des températures oscillant entre 39 et 46 degrés.

La ville de Kairouan sera particulièrement touchée, où le mercure pourrait grimper jusqu’à 48 degrés Celsius, accentué par des vents de sirocco. Le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire.

Concernant les conditions venteuses, l’INM prévoit un vent de secteur ouest au Nord et au Centre, et de secteur sud dans les régions du Sud. Initialement faible à modéré, le vent se renforcera dans l’après-midi, devenant relativement fort près des côtes Nord et dans le Golfe de Hammamet. En mer, l’agitation sera faible avant de devenir agitée au Nord et moutonneuse près des côtes.