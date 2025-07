La saison de moisson dans le gouvernorat de Zaghouan touche à sa phase finale, avec un taux d’avancement estimé à 98%, selon les données fournies par le commissariat régional du développement agricole (CRDA).

À ce stade, plus de 59 mille hectares ont été récoltés sur un total de 61 mille ha emblavés, tandis que les superficies restantes, soit environ 2 000 ha, sont moissonnées de manière traditionnelle dans des zones accidentées et montagneuses, notamment dans la localité d’El Jouf (délégation de Zriba) ainsi que dans certaines régions de Bir Mcherga et Saouaf.

“Quelque 760 mille quintaux de céréales ont été collectés, soit environ 58% des prévisions de production pour cette campagne, estimée à 1,3 million de quintaux”, a précisé à l’Agence TAP, le chef du service de la production végétale au CRDA, Fraj Hichri.