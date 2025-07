Le journaliste Youssef Oueslati, rédacteur en chef du quotidien Echaab organe de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), est décédé vendredi à l’aube.

Dans un faire-part, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT)a salué « une carrière riche, mêlant plume incisive, analyse rigoureuse et engagement constant pour les valeurs de la profession ».

Figure du paysage médiatique tunisien, Oueslati a siégé au bureau exécutif du SNJT et présidé plusieurs conférences professionnelles de premier plan. Il avait auparavant dirigé la rédaction de l’hebdomadaire Akher Khabar et collaboré avec de nombreux médias tunisiens et internationaux.

Connu pour son ton critique à l’égard des acteurs politiques et médiatiques hostiles à la liberté de la presse, Youssef Oueslati a toujours défendu avec vigueur l’indépendance des journalistes ainsi que leurs droits professionnels et juridiques.