Dans le cadre de sa stratégie d’amélioration continue et de son engagement envers l’excellence du service client, Hyundai Gros Tunisie, filiale du groupe Hyundai Tunisie et importateur officiel des pièces de rechange d’origine Hyundai, annonce l’obtention du statut d’Opérateur Économique Agréé (OEA), délivré par la Direction Générale des Douanes tunisiennes.

La remise officielle du label OEA s’est déroulée le 17 juillet 2025 au siège de la Direction Générale des Douanes, en présence de personnalités de premier plan : Mme Michket Slama Khaldi, Ministre des Finances, M. Mohamed Hedi Safer, Directeur Général des Douanes tunisiennes, M. Samir Majoul, Président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), et M. Tarak Cherif, Président d’honneur, représentant la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Cette certification d’envergure est exclusivement réservée aux entreprises qui démontrent une maîtrise exemplaire des standards douaniers internationaux, une transparence totale dans leurs transactions commerciales et une fiabilité éprouvée dans leurs opérations. Le statut OEA confère à Hyundai Gros Tunisie des privilèges douaniers exceptionnels incluant des procédures simplifiées, des contrôles allégés et des traitements prioritaires, créant ainsi un avantage concurrentiel décisif dans un secteur où la réactivité logistique détermine la satisfaction client.

Cette certification génère des transformations opérationnelles majeures qui impactent directement l’expérience client dans l’ensemble du réseau Hyundai en Tunisie. L’approvisionnement stratégique en pièces de rechange d’origine bénéficie désormais de stocks consolidés, tandis que les cycles de livraison accélérés résultent des nouvelles procédures douanières privilégiées. La performance du service après-vente est décuplée avec une capacité de réponse immédiate, et le parcours client devient totalement sécurisé et traçable sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

« Cette distinction OEA représente bien plus qu’une simple certification : elle témoigne de la confiance de douane Tunisienne envers le groupe Hyundai Tunisie avec le respect des procédures en vigueurs et confirme notre détermination à repousser les standards du secteur automobile en Tunisie. Grâce à cette reconnaissance, nous transformons structurellement notre approche logistique pour garantir à chaque client Hyundai un niveau de service irréprochable, de l’achat initial à la maintenance long terme de son véhicule », déclare Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la stratégie d’expansion ambitieuse de Hyundai Tunisie, qui déploie continuellement des investissements massifs dans l’innovation technologique et l’excellence opérationnelle pour consolider sa position de référence sur le marché automobile tunisien, anticipant et dépassant les exigences évolutives de sa clientèle en matière de qualité et d’accompagnement personnalisé.