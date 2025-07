La Commission des Finances et du budget relevant de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a approuvé, un projet de loi relatif à la 13ème souscription de la Tunisie au Fonds international de développement agricole (FIDA) pour la période 2025/2027.

Ce projet a été adopté lors d’une séance d’audition avec les responsables des ministères de l’Economie et de la planification et de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche tenue, mercredi, selon un communiqué de l’ARP.

Les représentants du ministère de l’Agriculture ont rappelé que le FIDA œuvre en Tunisie à valoriser la chaîne des valeurs et les projets rentables tels que le projet de développement agropastoral au Sud-est, le projet de développement intégré dans le gouvernorat de Siliana et le projet d’inclusion socio-économique à Kairouan.

A noter, le renouvellement de la souscription de la Tunisie a été adopté lors de la 47ème session du Conseil des gouverneurs du FIDA, selon les représentants du ministère de l’Economie.

Selon le FIDA, le fonds finance des projets de développement agricole en Tunisie depuis 1980. Le fonds a contribué au financement de 15 projets avec un montant estimé à 245,3 millions de dollars.