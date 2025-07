Le lancement de l’appel d’offres relatif au projet de doublement et d’électrification de la ligne ferroviaire n°22 reliant Sousse, Monastir et Mahdia, dans sa section entre Moknine et Mahdia (longue de 21 km), est prévu pour le premier trimestre de l’année 2026, selon les informations fournies sur le site du gouvernorat de Monastir.

Ce lancement interviendra après la levée de plusieurs obstacles, notamment la résolution de problèmes fonciers et le parachèvement des études techniques afférentes au projet.

Ce projet dont le coût est estimé à environ 114 millions d’euros (soit près de 380 millions de dinars tunisiens), permettra d’améliorer les services du transport ferroviaire urbain entre Sousse, Monastir et Mahdia, d’augmenter la capacité d’accueil de la ligne n°22 , réduire la durée du trajet, faire passer le nombre de voyages quotidiens de 44 à 60.

Il permettra également une fréquence d’un train toutes les 20 minutes au lieu de toutes les 40 minutes actuellement et de renforcer la régularité, la sécurité et le confort des passagers..

Le projet a été au centre d’une réunion de travail supervisée par le gouverneur de Monastir, Aissa Moussa, tenue récemment en présence des membres du comité régional de suivi des projets publics et de l’ensemble des parties concernées.