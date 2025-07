Le Centre national de santé publique a récemment annoncé le lancement d’un projet de recherche visant à intégrer l’approche du genre dans l’analyse des données sanitaires liées aux taux de prévalence des maladies et de mortalité en Tunisie. Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec l’Institut national de nutrition et de technologies alimentaires, et avec le soutien de l’organisation internationale “Vital Strategies”.

Ce projet de recherche a pour thème « Analyse intégrée des disparités entre les sexes dans la prévalence des maladies, les taux de mortalité et les facteurs de risque en Tunisie ».

Il s’inscrit dans le cadre des orientations des politiques de santé modernes, qui tendent à formuler des politiques plus efficaces, en mettant l’accent sur la justice et l’efficience, grâce à l’adoption de données précises tenant compte des disparités structurelles entre les femmes et les hommes dans l’accès aux services de santé et dans la lutte contre les maladies, selon un communiqué du Centre.

Par ailleurs, le Centre a récemment organisé une session de formation intitulée « Analyse basée sur le genre dans l’élaboration des politiques », axée sur le renforcement des capacités des acteurs du domaine de la santé pour analyser les données d’un point de vue genre, comme étape fondamentale pour comprendre les disparités en matière de santé.