Une délégation de 24 entreprises exportatrices tunisiennes, dont 12 PME, 8 artisans et 4 startups prendra part à la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), l’événement incontournable du commerce continental qui se tiendra du 4 au 10 septembre 2025 en Alger (Algérie), a fait savoir le ministère du commerce et du développement des exportations.

Ces entreprises opérant dans des secteurs prometteurs, notamment le textile, l’habillement, le cuir et la chaussure, les cosmétiques, les matériaux de construction, l’artisanat, ainsi que dans l’industrie des composants automobiles, occuperont un pavillon national couvrant une superficie de 304 mètres carrés.

Un espace spécial sera dédié aux institutions nationales telles que le Comité national de mise en œuvre de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine ( Zlecaf), les Chambres de commerce et d’industrie, le Centre de promotion des exportations, l’Agence de promotion de l’investissement extérieur, l’Office national du tourisme tunisien et l’Office national de l’artisanat.

Les préparatifs pour cet évènement ont été au cœur d’une réunion tenue le 15 juillet courant au siège du ministère du commerce et présidée par le ministre de tutelle Samir Abid qui a, à cette occasion, souligné la nécessité de simplifier les procédures pour les entreprises participantes et de leur fournir l’accompagnement et le soutien nécessaires afin d’atteindre les objectifs souhaités de cette participation.

Organisée par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l’IATF a pour objectif de fournir une plate-forme unique pour faciliter l’échange d’informations sur le commerce et l’investissement afin de soutenir le développement du commerce et des investissements intra-africains, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf).

L’IATF rassemble des acteurs continentaux et mondiaux pour présenter et exposer leurs biens et services et pour explorer les opportunités commerciales et d’investissement sur le continent.

Plus de 2000 exposants et de 35 000 visiteurs professionnels issus de tout le continent prendront part à cette foire avec plus de 44 milliards de dollars d’accords commerciaux et d’investissements attendus.