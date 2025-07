Ce mercredi 16 juillet, la Tunisie connaît une météo contrastée, oscillant entre passages nuageux, risques d’orages et vents parfois soutenus. Tandis que les côtes nord et les hauteurs bénéficient de températures plus clémentes, le sud-ouest du pays se prépare à des pics de chaleur avoisinant les 43°C, accentués par le sirocco.

La matinée a été marquée par des nuages passagers sur la majorité du territoire. Cependant, l’après-midi, une densification nuageuse est attendue sur les hauteurs ouest du centre, pouvant entraîner le développement de cellules orageuses localisées accompagnées de précipitations. Les régions côtières de l’est pourraient également connaître un renforcement du vent sous ces orages.

Concernant le vent, il souffle majoritairement du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Une vigilance est de mise sur les côtes nord où le vent sera fort, tandis qu’ailleurs, il restera faible à modéré. Dans le sud, le vent d’est sera plus soutenu l’après-midi, avec la possibilité de soulèvements de sable, formant des tourbillons.

L’état de la mer reflète cette dynamique venteuse. Au nord, la mer sera très agitée. Sur les côtes est, elle passera de moutonneuse à agitée, voire localement très agitée, appelant à la prudence pour les activités maritimes.

Les températures maximales affichent une disparité notable à travers le pays. Elles se situeront entre 29 et 34°C sur les régions côtières du nord et les hauteurs. Pour le reste du pays, le mercure oscillera entre 35 et 41°C. Le sud-ouest sera particulièrement impacté par la chaleur, avec des pointes à 43°C sous l’influence du sirocco, un vent chaud et sec venu du désert.