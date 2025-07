A l’occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon (1925 – 1961), une rencontre sur le thème « Les damnés de la terre aujourd’hui : expériences et résistances face au racisme envers les migrants”, sera organisée samedi 19 juillet.

Il s’agit d’une initiative conjointe du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), du groupe Border Studies et de l’Association et de l’association ” Les Amoureux des livres à Sousse”.

La rencontre comportera, en plus des interventions, des témoignages vivants de migrants ainsi qu’une exposition de photos prises par les étudiants en sciences de la santé et en médecine de l’Université de Sousse, selon un communiqué du FTDES.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’écrivain, militant anticolonialiste et psychiatre Frantz Fanon, qui a vécu plusieurs années en Tunisie, y a enseigné et s’est distingué par son engagement contre le colonialisme français et les politiques discriminatoires et racistes envers les migrants.