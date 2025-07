La fin des travaux de réaménagement de certains services au niveau de l’hôpital régional du Kef est prévue pour le mois d’août prochain, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé, Moncef Houani.

Ces travaux concernent notamment le service de cardiologie et celui des archives, en plus du projet de numérisation de l’ensemble des services de l’hôpital au nombre de 17 et qui couvrent la majorité des spécialités médicales.

La même source a précisé que le projet de numérisation contribuera à améliorer les données relatives au stock de médicaments disponibles à l’hôpital, surtout avec l’inauguration récemment de nouveaux services tels que le service de psychothérapie, des urgences et de réanimation.