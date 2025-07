La Tunisie sera représentée par dix karatékas lors des Championnats d’Afrique de la discipline, qui se tiendra dans la capitale nigériane Abuja, dans les catégories seniors, juniors et cadets, garçons et filles, du 22 au 27 juillet courant, a indiqué le directeur technique national de la Fédération tunisienne de Karaté, Mohamed Amine Hasnaoui.

Dans une déclaration faite lundi à la TAP, Hasnaoui a affirmé que la participation tunisienne lors de ce championnat se limitera aux catégories seniors et juniors, citant les athlètes en lice suiants : Chahd Louati (-50 kg), Chirine Zarati (-55 kg), Wafa Mahjoub (-61 kg), Tasnim Essid (-68 kg), Israa Bettaieb (+68 kg), Mohamed Ayat (-60 kg), Laith Hadaji (-67 kg), Rayen Tlili (-75 kg), Rayen Ghazouani (-84 kg) et Houssemeddine Chouaya (+84 kg).

La sélection tunisienne, conduite par les entraîneurs Lotfi Riabi et Saber Kariou, mettra le cap sur le Nigeria le 20 juillet courant.

Selon Hasnaoui, l’équipe n’a pas effectué de stage spécifique en prévision de cette compétition continentale, expliquant que le groupe participant comprend des éléments expérimentés capables de jouer les podiums, tels que Houssemeddine Chouaya, Wafa Mahjoub et Laith Hadaji, ainsi que de jeunes talents susceptibles de créer la surprise et de monter sur le podium, comme le duo Rayen Ghazouani et Rayen Tlili, qui disputeront pour la première fois les Championnats d’Afrique seniors.

“La sélection tunisienne fera face à une rude concurrence, notamment des équipes d’Egypte, du Maroc, d’Algérie et du Sénégal”, a fait savoir le DTN.