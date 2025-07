Prix Sheikh Zayed 2025 : les candidatures ouvertes jusqu’au 1er septembre pour la 20e édition

L’appel à candidatures pour participer à la 20ème édition du prestigieux prix littéraire arabe « Sheikh Zayed Book Award » (SZBA), organisé par le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi (ALC), est ouvert jusqu’au 1er septembre 2025.

Le SZBA accepte les soumissions dans 10 catégories : Littérature, Traduction, Contribution au développement des nations, Culture arabe dans d’autres langues, Littérature pour enfants, Édition de manuscrits arabes, Critique littéraire et d’art, Jeune auteur, Personnalité culturelle de l’année et Édition et technologie.

Les conditions de candidature pour le Sheikh Zayed Book Award stipulent que chaque candidat peut nommer une œuvre à une catégorie, et l’œuvre ne doit pas avoir été nominée pour un autre prix la même année, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un représentant. Les œuvres soumises doivent également porter un numéro de livre standard international (ISBN) valide pour garantir la protection des droits de propriété intellectuelle de l’auteur.

De plus, le prix ne sera décerné à aucune œuvre qui a déjà remporté un prix arabe ou international majeur, cependant, la nouvelle soumission est autorisée, à condition que le délai imparti ait été atteint et que de nouvelles copies de l’œuvre soient soumises.

Les conditions permettent également aux auteurs de se nommer eux-mêmes ou d’être nommés par les éditeurs – qui ne peuvent soumettre une demande que pour les œuvres qu’ils ont publiées-, avec le consentement écrit de l’auteur.

Les livres nominés doivent avoir été publiés au cours des deux dernières années au plus tard et ne devraient pas avoir remporté de prix internationaux majeurs.

Les œuvres originales soumises doivent être écrites en arabe, à l’exception de celles soumises dans la catégorie “Édition de manuscrits arabes”, qui peuvent être dans d’autres langues, ainsi que dans la catégorie “Traduction” (qu’elle soit traduite en ou à partir de l’arabe) et de la catégorie “Culture arabe dans d’autres langues” où les œuvres publiées en anglais, allemand, français, italien, espagnol et russe sont acceptées.

En ce qui concerne le prix “Personnalité culturelle de l’année”, les candidats doivent être nommés par des institutions universitaires, de recherche ou culturelles ; des organismes littéraires et des universités ; ou par trois personnalités intellectuelles et/ou culturelles de premier plan.

Les candidats pour toutes les autres catégories doivent remplir personnellement les formulaires de nomination sur le site officiel de SZBA.

De plus amples informations sur les critères d’éligibilité et le processus et le formulaire de soumission sont consultables sur le site officiel de SZBA : www.zayedaward.ae

Coïncidant avec le 20ème anniversaire de la création du Prix, cette édition spéciale reflète son parcours pionnier dans l’enrichissement des paysages culturels et littéraires et renforce sa présence en tant que plateforme internationale soutenant l’excellence intellectuelle et créative.

Depuis son lancement initial en 2006, le Sheikh Zayed Book Award a servi de plateforme internationale de premier plan pour la créativité, la promotion de l’édition arabe et la promotion du dialogue intercivilisationnel. Le prix poursuit sa mission d’autonomiser les esprits créatifs, d’alimenter la production intellectuelle et d’élever la réputation mondiale de la langue arabe.

Le SZBA offre de nouvelles opportunités aux écrivains arabophones et récompense les auteurs qui écrivent sur la culture et la civilisation arabes en anglais, français, allemand, italien, espagnol et russe. Il est décerné aux créateurs et aux penseurs distingués dans les domaines de la littérature, des arts et des sciences humaines en Langue arabe, ainsi qu’à d’autres langues. Cette récompense soutient également le mouvement de traduction.