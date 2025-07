Tunisie – Récolte céréalière : vers une prolongation de la prime à la livraison rapide ?

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) au Kef, Mounir Laâbidi, a réitéré son appel à prolonger la durée de la subvention de livraison rapide de l’orge, qui expire à la date du samedi 12 juillet 2025, alors que la campagne de moisson se poursuit à un rythme soutenu.

Il a estimé que le délai fixé par le ministère de l’Agriculture pour bénéficier de cette prime reste insuffisant pour répondre aux besoins réels des agriculteurs, d’autant plus que la campagne de récolte se poursuit et nécessitera davantage de temps, précisant à cet égard que d’importantes superficies d’orge et de blé n’ont pas encore été moissonnées.

D’après la même source, les centres de collecte de céréales ouverts par les collecteurs privés subissent actuellement une forte pression, ce qui engendre des difficultés dans l’acceptation et l’acheminement des récoltes.

Il a ainsi réitéré son appel en faveur d’un soutien accru aux agriculteurs afin qu’ils puissent tirer pleinement profit de cette subvention, fixée à 25 dinars par quintal pour l’orge, 40 dinars pour le blé dur et 30 dinars pour le blé tendre.

Au gouvernorat du Kef, environ 90% des superficies d’orge et 87% des surfaces cultivées en blé ont été récoltées à ce jour.