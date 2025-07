Mohamed Ali Nafti réaffirme l’engagement de la Tunisie dans les opérations de paix de l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, au siège du ministère, le Secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix.

Le responsable onusien effectue une visite en Tunisie pour participer à la conférence internationale sur “le rôle des forces armées dans la protection des civils dans les opérations de paix”, organisée par le ministère de la Défense nationale en collaboration avec le Département des opérations de paix des Nations unies, les 10 et 11 juillet en cours.

A cette occasion, Jean-Pierre Lacroix s’est félicité de l’initiative tunisienne d’organiser une conférence sur la protection des civils dans le cadre des opérations de paix, soulignant l’importance croissante de répondre aux besoins de cette catégorie face à l’aggravation des risques qui la menacent.

Il a également mis en avant l’importance de cette conférence pour renforcer l’excellent partenariat entre le Département des opérations de paix de l’ONU et la Tunisie, développer les mécanismes d’appui aux efforts des Nations unies en matière de maintien de la paix à l’échelle mondiale, et élargir l’engagement international dans ce domaine, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé l’importance que la Tunisie accorde à sa participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix, en signe d’engagement envers les objectifs et principes des Nations unies en matière de sécurité et de paix internationales.

Il a également exprimé la volonté de la Tunisie de contribuer au développement de tous les aspects liés aux opérations de paix, notamment face aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les missions de l’ONU dans les quatre coins du monde.

Dans le même optique d’idées, Nafti a estimé que la question relative à la protection des civiles est centrale dans les opérations de maintien de paix. Il s’agit, selon lui, d’une nécessité à la fois humanitaire, juridique et morale.

À noter que cette conférence vise à mettre en place une plateforme numérique internationale intégrée pour faciliter l’échange d’informations et d’expertises entre États et organisations internationales, ainsi qu’à élaborer un guide unifié pour harmoniser les procédures et normes opérationnelles des forces armées engagées dans la protection des civils.

Elle a également pour objectif d’adopter une initiative régionale de formation, d’organiser des séminaires de réflexion et des conférences scientifiques, et de tenir une série de discussions axées sur la protection des civils dans les missions de maintien de la paix des Nations unies. La conférence se conclura par la publication de la “Déclaration de Tunis”, un document de référence international qui établira un cadre global de principes directeurs et de normes pratiques pour la protection des civils dans les zones de conflit.