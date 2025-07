Le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid ce mercredi 9 juillet 2025 à 21h00 au MetLife Stadium, en banlieue de New York, dans le cadre des demi-finales de la Coupe du monde des Clubs 2025.

Ce match marquera les retrouvailles entre Kylian Mbappé et son ancien club, un an après son départ pour le Real. Depuis, le PSG a connu un tournant historique en remportant la première Ligue des Champions de son histoire, et entend bien poursuivre sur sa lancée outre-Atlantique.

Le PSG, dominateur de son groupe devant Botafogo et l’Atlético Madrid, a ensuite largement battu l’Inter Miami (4-0) en huitièmes de finale, avant d’éliminer le Bayern Munich (2-0) en quart, malgré une fin de match à neuf contre onze.

Le Real Madrid, de son côté, est monté en puissance au fil du tournoi. Premier du groupe H devant Al-Hilal, il a successivement battu la Juventus (1-0) puis le Borussia Dortmund (3-2) pour atteindre le dernier carré.

👉 Le match sera diffusé en direct ce mercredi à 21h00 sur la chaîne DAZN.