Quatre nageurs représenteront la Tunisie aux Championnats du monde des sports aquatiques prévus du 11 juillet au 3 août à Singapour.

Les représentants tunisiens sont Jamila Boulakbèche, Ahmed Jaouadi, Belhassan Ben Miled et Yassine Ben Abbès.

Boulakbèche sera engagée sur le 800 m nage libre tandis que Jaouadi concourra dans les 400 m, 800 m et 1500 m nage libre, Ben Miled dans le 200 m papillon et Ben Abbès dans les 100 m et 200 m dos et 400 m x 4 nages.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’entraîneur de la sélection tunisienne, Ameur Ben Rekaia, a indiqué que la fédération tunisienne de natation a préféré ne pas engager Rami Rahmouni à l’épreuve du marathon en eau libre, afin qu’il soit fin prêt pour les championnats du monde juniors (U18) qui auront lieu à Bucarest (Roumanie) du 19 au 24 août prochain.

Lors de ses précédentes participations aux championnats du monde des sports aquatiques, la Tunisie a remporté 9 médailles dont six décrochées par Oussama Mellouli (2 or, 2 argent et 3 bronze) et trois par Ayoub Hafnaoui (2 or et 1 argent).