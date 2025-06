Les activités de la la 41ème édition de la Foire internationale de Gabès ont démarré, hier soir, jeudi, au Palais des expositions de Gabès, sous le slogan ”Gabès se rassemble: une créativité renouvelée”, de

L’événement se poursuivra jusqu’au 14 juillet prochain, avec la participation de plus de 250 exposants venus de Tunisie et de l’étranger, représentant la majorité des secteurs de production : prêt-à-porter, cuir et chaussures, rideaux et ameublement, cadeaux et parfumerie, industries alimentaires et bureautiques.

Cette édition se distingue, comme les précédentes, par une forte présence de l’artisanat traditionnel. L’Office National De l’artisanat Tunisien (ONAT) a veillé à assurer une participation active des artisans à cette manifestation commerciale majeure, selon le délégué régional de l’artisanat à Gabès, Makram Aydi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Aydi a précisé qu’un espace de 300 m² a été réservé à l’artisanat traditionnel au sein de la foire. Il accueille 40 artisans et artisanes issus des gouvernorats de Gabès, Kébili, Tozeur, Gafsa, Médenine, Tataouine et Sfax.

Les métiers traditionnels représentés, sont ceux des fibres végétales, du tissage, de la distillation de plantes médicinales et de fleurs, du bois d’olivier, des habits traditionnels et de la bijouterie.

Il a ajouté que l’objectif de l’ONAT, à travers cette participation, est de soutenir les artisans dans la promotion et la commercialisation de leurs produits à plus grande échelle, en profitant de l’affluence considérable de visiteurs, tant locaux que venus d’autres régions.

Il a enfin précisé que les artisans présents ont été retenus par une commission régionale spécialement mise en place pour l’occasion, sur la base de critères tels que la qualité des produits, l’innovation dans le savoir-faire artisanal et leur intégration au sein du secteur formel.