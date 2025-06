L’examen des moyens susceptibles de promouvoir la coopération entre la Tunisie et l’Egypte afin de garantir les médicaments et les équipements médicaux a été au centre d’un entretien, mardi au Caire, entre le ministre de la santé Mustapha Ferjani et le président du comité Egyptien de l’achat unifié Hichem Stit.

Les deux parties ont passé en revue les opportunités de coopération entre la Tunisie et l’Egypte dans les secteurs de l’importation et de la distribution. Ils ont convenu de former une équipe commune afin d’établir la liste des médicaments et des équipements à acquérir en priorité auprès des fournisseurs étrangers à même de renforcer la souveraineté sanitaire et de réduire les coûts, selon un communiqué du ministère de la santé.

Cet entretien s’est déroulé en marge de la participation du ministre de la santé à l’exposition et au congrès médical Africain Africa Health ExCon dans sa 4é édition, qui se tient du 24 au 27 juin 2025 au Caire.