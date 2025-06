«La Tunisie pourrait faire l’objet d’une surtaxe de 28% sur ses produits exportés, notamment, l’huile d’olive vers les Etats-Unis. Cette situation souligne la nécessité d’accélérer la diversification des marchés à l’export », plaide l’Observatoire Tunisien de l’Economie (OTE) dans une note publiée récemment.

Dans cette note intitulée « Un protectionnisme américain pouvant être coûteux pour la Tunisie », l’OTE a mis l’accent sur l’importance de développer les exportations vers les pays avec lesquels la Tunisie enregistre, encore, une balance commerciale déficitaire, ainsi que vers les marchés émergents de l’huile d’olive en Afrique et en Asie.

L’observatoire estime que cette nouvelle surtaxe imposée risque de toucher de plein fouet les recettes d’exportation, notamment, pour l’huile d’olive et les engrais qui seront revues à la baisse. Selon lui, la compétitivité-prix de l’huile d’olive tunisienne sur le marché américain risque d’en prendre un coup, face au tarif douanier plus faible de 20% appliqué aux pays de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres exportateurs émergents comme la Turquie, l’Argentine et le Maroc.

Et d’ajouter qu’un impact indirect est aussi à prévoir, car l’Italie et l’Espagne sont soumises à la même politique protectionniste. Par conséquent, leurs exportations vers les Etats-Unis pourraient baisser, réduisant ainsi, leurs importations d’huile tunisienne en vrac.

Entre 2020 et 2024, les exportations tunisiennes ont enregistré une croissance de 144%, générant un excédent commercial de 215,8% millions de dinars en 2024 et plaçant les Etats Unis au 6e rang des importateurs de produits tunisiens, avec une part qui dépasse 3% de la valeur totale des exportations. En ce qui concerne l’huile d’olive, elle représente 99,6% des produits exportés vers les Etats-Unis dans la catégorie « graisses, huiles et cires ». Cela fait des Etats Unis le troisième importateur d’huile d’olive tunisienne.

Pour faire face au protectionnisme américain, l’OTE a jugé indispensable de revoir cette orientation de la spécialisation excessive dans la production, car elle rend très vulnérable aux crises commerciales et géopolitiques. Elle a, d’autre part, souligné la nécessité de devenir moins dépendant des marchés spécifiques d’exportation, mais aussi de réduire nos besoins en importations et garantir la souveraineté nationale.

En avril dernier, le président des Etats-Unis avait annoncé l’instauration de tarifs additionnels sur l’ensemble des importations dans le but de réduire le déficit commercial du pays. Cette mesure prévoit un tarif général de 10% ainsi que des taux différenciés selon les pays, parmi lesquels la Tunisie qui se voit appliquer un tarif particulièrement élevé de 28%. D’après l’observatoire, il s’agit du tarif le plus élevé de la région MENA.