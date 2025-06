Le Ministère des Technologies de la Communication s’est lancé dans la préparation du plan de développement pour la période 2026-2030 du secteur des technologies de l’information et de la communication, à travers la formation d’équipes de travail regroupant des représentants des différentes structures participantes pour proposer des projets et des programmes.

Le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, a donné vendredi dernier le coup d’envoi de la préparation du plan de développement pour la période 2026-2030 au niveau du secteur des technologies de l’information et de la communication, en présence des cadres du ministère, institutions sous tutelle, et représentants de divers ministères et structures publiques, dont le ministère de l’Économie et de la Planification, en tant que coordinateur général et national dans l’élaboration du plan, selon un communiqué publié dimanche dernier.

Les participants ont exprimé leur pleine volonté de contribuer efficacement à l’illustration des propositions, soulignant l’importance d’évaluer les projets en cours dans le secteur de l’économie numérique pour permettre une identification précise des orientations et des projets et programmes pouvant être proposés dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

La Ministre a, évoqué les changements et les grandes évolutions que connait le monde aujourd’hui dans le domaine technologique et la nécessité de bénéficier des avantages offerts, tout en prenant en compte les défis et enjeux qui se posent pour éviter leurs impacts économiques, sociaux et culturels négatifs.

Il a également souligné l’importance de traduire la nouvelle vision de la Tunisie en programmes et projets pratiques émanant de la volonté du choix du peuple tunisien et répondent à leurs aspirations. Il a recommandé dans ce contexte la nécessité d’un diagnostic précis et d’une évaluation approfondie de la situation actuelle, ainsi qu’un examen des problèmes et la fixation des priorités, pour proposer des projets et programmes fiables dans le secteur numérique.