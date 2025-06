Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne aux travaux de la 51ᵉ session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), prévue les 21 et 22 juin à Istanbul (Turquie).

Nafti a été chargé par le chef de l’État, apprend-on d’un communiqué du département.

Cette session abordera les principales urgences de la nation islamique : en première ligne, l’agression sioniste continue contre le peuple palestinien et l’adoption de résolutions touchant aux volets politique, sécuritaire, économique, social et culturel, dans le but de consolider l’action islamique commune.

En marge de la session, Nafti participera à un conseil extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères consacré aux retombées de la récente agression contre la République islamique d’Iran et à ses répercussions sur la sécurité et la stabilité du monde arabe.

Le chef de la diplomatie tunisienne tiendra également une série d’entretiens bilatéraux avec ses homologues de pays islamiques afin d’examiner l’état de la coopération avec chacun d’eux et d’échanger sur les dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun.