Le marché boursier est parvenu à terminer la semaine en territoire positif, grâce à un finish remarquable (progression de près de 1% sur la séance du vendredi). L’indice de référence s’est apprécié de 0,5% à 11298 points, portant sa performance annuelle à +13,5%, c’est ce qui ressort de l’analyse hebdomadaire, publiée, vendredi, par l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.La semaine a été marquée par une accélération du rythme des échanges, puisque une enveloppe de 57,4 millions de dinars (MD) a été échangée sur le marché.Les échanges ont profité de la réalisation de plusieurs transactions de bloc dont les plus importantes ont porté sur les titres PGH (quatre transactions pour 14 MD) et SFBT (cinq transactions pour une enveloppe de 11,3 MD).

Le titre TUNINVEST-SICAR s’est offert la meilleure performance hebdomadaire de la Cote. L’action de la société d’investissement s’est bonifiée de 12,5% à 9,000 D, dans un flux très limité de 39 mille dinars.

SFBT a été la valeur vedette de la semaine. L’action du leader de la production des boissons gazeuses et alcoolisées a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine (+6,2% à 12,790 D). Valeur la plus convoitée par les investisseurs, la SFBT a alimenté le marché avec des capitaux bien nourris de 17,7 MD durant la semaine dernière.

UADH a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. L’action du pôle automobile du groupe LOUKIL s’est effritée de -9,8% à 0,460 D, tout en mobilisant un volume très réduit de 35 mille dinars.

Le titre SIAME a, également, été mal orienté sur la semaine écoulée. L’action du spécialiste des appareillages électriques a cédé -7,4% à 2,750 D. La valeur a été échangée à hauteur de 257 mille dinars, seulement, sur la semaine.