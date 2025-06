La quatrième édition du marché de l’agriculteur tunisien se tient, jeudi, au siège de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), sous le slogan « de main en main ».

Premier du genre en Tunisie, ce marché se veut une expérience pilote qui s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle vision visant à créer le réseau des marchés des agriculteurs (Tunisian Farmers Market) dans toutes les régions du pays.

L’objectif est de garantir l’approvisionnement direct du citoyen auprès de l’agriculteur en produits de qualité et à des prix justes.

Au programme de cette édition figurent des séances de dégustation des viandes de lièvre et de caille.

Ce marché s’inscrit dans le cadre du renforcement et de la réhabilitation des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et l’incitation à la vente directe du producteur au consommateur offrant ainsi un prix équitable à l’agriculteur et des produits sains, de qualité et à des prix raisonnable au consommateur.

Le programme est mis en œuvre avec l’appui technique de la Coalition mondiale des marchés fermiers (WorldFMC) qui siège en Italie et œuvre pour un système alimentaire plus équitable et durable, permettant aux agriculteurs et pêcheurs de vendre leurs produits à des prix raisonnables sans les intermédiaires.

L’organisation de ce Type de marchés est régie par un cahier des charges adopté par tous les pays membres de la WorldFMC.