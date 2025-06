Tunisie : Des mesures strictes pour sécuriser les récoltes et protéger les ressources hydrauliques

Pour prévenir les feux de récolte, les ministères de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et le ministère de l’Intérieur ont décidé de créer un comité conjoint pour suivre et contrôler la conformité des machines agricoles utilisées dans la récolte aux normes de sécurité et prendre les mesures nécessaires.

Ce comité pourrait décider de l’interruption de la moisson, en cas de violation des règles de sécurité jusqu’à ce que les violations constatées soient corrigées, li-t-on, dans un communiqué du département de l’agriculture.

Lors d’une séance de travail conjointe, tenue hier mardi, entre les deux départements ministériels et présidée par le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, il a été décidé également de créer des comités régionaux chargés de surveiller le processus de récolte et d’enquêter sur les circonstances et les causes d’incendies dans chacune des régions.

Les deux départements ministériels ont aussi décidé de se mobiliser contre le pompage anarchique des eaux de l’oued Medjerda. Il a été convenu, dans ce cadre, de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes pour lutter contre les atteintes au domaine public hydraulique et de lancer immédiatement des campagnes conjointes entre les forces de sécurité et les services des Commissariats Régionaux de Développement Agricole pour faire face à ce phénomène.