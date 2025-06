Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a appelé à introduire les réformes nécessaires, notamment en ce qui concerne les lois et les législations environnementales, qui doivent, a-t-il dit, couvrir tous les aspects de la situation environnementale.

Abid a souligné, lors d’une séance de travail organisée mercredi, avec la participation des directeurs régionaux du Ministère, dans le cadre d’une coordination continues pour préparer le plan de développement 2026-2030, la nécessité de donner de l’importance à l’aspect de la propreté, valoriser les déchets, préserver la biodiversité et continuer à réaménager le littoral et promouvoir les services d’assainissement, selon des données publiées par le Ministère.

Le ministre a mis en exergue le rôle joué par les différents représentants du département ministériel dans la réussite des plans locaux, régionaux et interrégionaux, et dans l’équilibre entre l’aspect de développement et l’acceptabilité sociale, selon la même source.

Il a rappelé le rôle social et économique du secteur de l’environnement, tout en assurant la mise en place d’une vision environnementale intégrée émanant de la réalité environnementale locale.

Cette réunion se tient dans le cadre de la préparation du plan de développement pour la période 2026-2030, basé sur le principe participatif et progressif qui rassemble diverses parties prenantes dans le but de discuter des propositions contenues dans les orientations générales du Ministère, selon un communiqué du Ministère.

Ont pris part à cette réunion, des représentants de l’Office National d’Assainissement, l’Agence Nationale de Gestion des Déchets, l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral, des représentants des directions régionales et des cadres du ministère de l’Environnement.