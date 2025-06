Une sélection 299 œuvres dont 145 œuvres radiophoniques et 154 œuvres

+télévisuelles est au line-up de la 25ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision organisé par l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU) prévue à Tunis et Hammamet.

Dan la compétition radiophonique, 109 chaînes sont dans la compétition officielle et 36 autres dans la compétition parallèle. Parmi les chaînes de radios participantes, 14 chaines membres de l’ASBU dans la compétition officielle et 14 autres chaines privées internationales, diffusant ses programmes en arabe, dans la compétition parallèle.

Sur les 154 œuvres télévisuelles participantes, 107 dans la compétition officielle et 47 autres dans la compétition parallèle. La liste des chaînes de télé participantes comprend 17 établissements télévisuels membres de l’Asbu, 9 chaînes par satellite et 20 sociétés de production.

La liste détaillée, par catégorie, des œuvres (séries, programmes, documentaires, sports…) sélectionnés a été dévoilée au terme d’un marathon de deux semaines qui s’est déroulée à distance. indique un communiqué publié, mardi, sur le site du festival de l’Asbu.

“Le volume et la qualité de la participation à cette édition reflète de l’évolution de la performance professionnelle au sein des institutions médiatiques dans le Monde arabe, a annoncé le festival soulignant que la sélection a été effectuée par un comité d’experts indépendants.

Les préparatifs sont en cours pour l’organisation de la 25ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, prévue du 23 au 26 juin 2025, à la Cité de la culture et à Yasmine Hammamet. Le festival fêtera cette année son 44ème anniversaire dans une édition spécial qui aura pour thème “L’espace de rencontre et créativité”.

La cérémonie d’ouverture est prévue le lundi 23 juin, à l’amphithéâtre romain de Carthage. Elle sera animée par le chanteur Saber Rebai. La cérémonie de clôture, prévue le jeudi 26 juin, sera organisée au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture.

La Médina Yasmine Hammamet abritera le Salon de la technologie au cours duquel des exposants arabes et étrangers présenteront les dernières innovations, notamment dans le domaine de l’équipement audiovisuel.

Les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle, le marché des programmes radiophoniques et télévisés ainsi que des séminaires scientifiques sur l’Intelligence Artificielle (IA) et l’information sont également au cœur de ce rendez-vous à Hammamet.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l’Arab state Broadcasting Union en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l’organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

La convention de partenariat entre la Tunisie et l’Asbu, signée le 3 février 2023, fixe les modalités de partenariat commun pour assurer le bon déroulement de quatre éditions du Festival de l’ABU (23ème, 24ème, 25ème et 26ème) à travers la préparation du contenu du festival et ses activités parallèles.

Habituellement, un concert animé par une star de la chanson arabe est organisé à Carthage lors de la cérémonie d’ouverture qui est retransmise en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.

Un méga concert panarabe est organisé à la soirée de clôture, au théâtre de l’opéra, suivi par l’annonce l’annonce du palmarès des compétitions télévisées et radiophoniques.

Chaque année, des figures emblématiques du paysage audiovisuel arabe sont à l’honneur au Festival de l’ASBU. Le festival organise quatre compétitions dont deux officielles et deux parallèles ouvertes aux professionnels des médias de l’audiovisuel, au terme desquelles plusieurs prix sont décernés aux lauréats et leurs œuvres télévisées et radiophoniques.

Depuis sa création en 1981, le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé à Tunis abritant le siège de l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU), une organisation professionnelle arabe, fondée en 1969, en vue de renforcer la coopération interarabe dans le secteur de l’audiovisuel, Radio et télévision. En 2015, le Festival est devenu un évènement annuel.

Le festival vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. Il œuvre à contribuer au développement de la production radiophonique et télévisée arabes et à améliorer la qualité des contenus audiovisuels.

Chaque année, il accueille les instances membres de l’Asbu parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes. Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées.

Les programmes retenus sont répartis dans les catégories suivantes:

COMPETITIONS RADIOPHONIQUES

Compétition radiophonique officielle

Drama (Littérature mondiale)

Programme pour les jeunes (offres d’emplois dans l’univers numérique)

Programme sociaux (la cohésion sociale)

Environnement (les énergies alternatives)

Spots de sensibilisation (le respect du voisin)

programmes Scientifiques (l’Intelligence artificielle et son rôle dans la société), documentaires (le trafic humain)

Compétition radiophonique parallèle

Programmes interactifs (Services)

Programmes de santé (la santé préventive)

Programmes sportifs (sport féminin)

spots de sensibilisation (l’alimentation saine)

Programmes culturels (la littérature d’enfance)

COMPETITIONS TELEVISUELLES

Compétition télévisuelle officielle

1- Drama

– Séries sociales

– Séries comiques

2- programmes télévisés

-Films ou programmes documentaires sur la question palestinienne

-Programmes du film documentaire

– Variétés et Talkshows

-Programmes pour enfants

-Programmes culturels

3- Programme d’information à la Télé

– Reportages

– Talkshows

Compétition télévisuelle parallèle

1-Drama

Séries sociales

2- Programmes télévisés

-Films ou programmes documentaires sur la question palestinienne

– Programmes du film documentaire

-Programmes scientifiques et technologiques

3- Catégorie news

– Reportages

– Talkshows