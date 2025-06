Une séance de travail a été consacrée, mardi, au ministère de la Santé au suivi de la mise en œuvre des résultats de la conférence régionale sur la “Santé unique” pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, organisée à Tunis les 14 et 15 juin 2025, avec la participation de ministres et de hauts responsables de 14 pays.

Cette séance, tenue en présnce des ministres de la Santé, Moustafa Ferjani, de l’Agriculture, Ezzedine Ben Cheikh, et de l’Environnement, Hbib Abid, a abouti à un accord visant à évaluer les résultats de la conférence régionale “Santé unique” et à lancer un programme opérationnel national et international pour mettre en œuvre la “Déclaration de Carthage” et créer un comité directeur mixte entre les ministères concernés.

Le ministre de la Santé a souligné l’importance d’une coordination continue entre ces secteurs pour réussir cette démarche collective, qui renforcera la position de la Tunisie sur le plan régional dans les domaines de la santé, de l’environnement et du développement durable, selon un communiqué du ministère de la Santé.

La “Déclaration de Carthage”, présentée par le ministre de la Santé lors de la séance d’ouverture de la conférence régionale sur la “Santé unique” pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, comprend plusieurs recommandations, notamment un engagement régional à intégrer l’approche de la santé unique dans les politiques nationales, à explorer des mécanismes d’investissement dans les systèmes d’alerte précoce, de surveillance et de formation, tout en insistant sur l’importance de la coopération internationale et de l’échange d’expertises.