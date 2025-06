Ce mercredi 18 juin 2025 à 17h00, Manchester City affrontera le Wydad AC de Casablanca au Lincoln Financial Field de Philadelphie, dans le cadre de la 1re journée du groupe G de la Coupe du monde des clubs.

Après une saison 2024-2025 en demi-teinte, les Citizens espèrent briller dans cette édition du tournoi mondial, organisée aux États-Unis. Placés dans un groupe relevé aux côtés de la Juventus Turin et d’Al-Aïn (Émirats arabes unis), les hommes de Pep Guardiola visent au minimum une qualification pour les demi-finales.

En face, le WAC Casablanca, club le plus titré du Maroc avec 22 sacres nationaux et 3 Ligues des champions africaines, veut créer la surprise. Malgré l’échec du rêve de recruter Cristiano Ronaldo — qui poursuivra sa carrière à Al-Nassr — le club marocain reste ambitieux et entend jouer les trouble-fête dans ce groupe relevé.

Le match sera diffusé en direct sur DAZN, ce mercredi à partir de 17h00.