Météo du 16 juin en Tunisie : chaleur en hausse, vigilance au Sud

Ce lundi 16 juin, le temps s’annonce globalement stable sur l’ensemble du pays. Le ciel sera dégagé le matin, puis légèrement voilé par endroits dans l’après-midi, selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera faiblement à modérément du nord au nord du pays et de l’est sur les régions du centre et du sud. Toutefois, une intensification est attendue dans l’après-midi sur l’extrême sud, où les rafales pourraient se faire sentir de manière plus marquée. En mer, les conditions resteront globalement calmes avec une houle peu agitée.

Côté températures, une légère hausse est à prévoir. Les maximales oscilleront entre 35°C et 40°C dans la majorité des régions, avec des pics pouvant atteindre 42°C localement dans le Sud-Ouest. Une vigilance particulière est donc recommandée dans les zones intérieures du sud tunisien, où la chaleur pourrait s’intensifier en cours de journée.