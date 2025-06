La déclaration de Carthage pour une “Seule santé” a été annoncée samedi par le ministre de la santé Mustapha Ferjani, à l’ouverture de la conférence régionale “Une seule santé” dans la région MENA qui se tient les 14 et 15 juin 2025 à Tunis.

Ce document a pour objectif de renforcer la coordination à l’échelle régionale en vue de relever les défis sanitaires et environnementaux dans cette région.

La déclaration de Carthage comprend un nombre de recommandations, en particulier l’engagement des pays de la région à adopter l’approche “Une seule santé” dans les politiques nationales et à identifier des mécanismes d’investissement dans les systèmes d’alerte précoce, de contrôle et de formation, en insistant sur la coopération internationale et l’échange des expertises dans ce domaine.

Le ministre de la santé a appelé à la création d’un centre régional pour “Une seule santé” en Tunisie, qui permettra de renforcer les compétences et de promouvoir les législations et les meilleures pratiques dans ce secteur, soulignant la nécessité de sensibiliser les sociétés à l’importance d’une seule santé, de mobiliser les ressources et d’assurer la bonne gouvernance sanitaire au niveau national, régional et international.

Cette déclaration est basée sur une vision unifiée dans le but de relever les défis sanitaires de manière plus efficace, impliquant la coordination entre tous les secteurs concernés par la santé humaine, animale et de l’environnement, dans un contexte marqué par les changements climatiques, la sécheresse, l’apparition des maladies émergentes, les pandémies et les catastrophes naturelles.

En réponse à une question de l’agence TAP, le ministre de la santé a souligné que la déclaration de Carthage comprend les grandes lignes sur les aspects juridiques, préventifs, les mécanismes d’alerte et d’anticipation permettant de prévenir les pandémies, rappelant, dans ce contexte la pandémies du Covid-19 et ses répercussions sanitaires et socio-économiques.

Ferjani a affirmé que la déclaration de Carthage a été proposée par la Tunisie et résulte de sa propre expérience. Elle fixe les grandes lignes en matière de lutte contre les maladies transmises à l’homme par les animaux a-t-il affirmé, précisant que l’approche “Une seule santé” a pour objectif de faire face aux maladies transcontinentales qui menacent la santé des humains, telles que la malaria et le leishmaniose.

Au cours des travaux de la conférence, les intervenants ont souligné à l’unanimité que l’approche “Une seule santé” est devenue une nécessité impérieuse dans le contexte des changements climatiques, de désertification et d’apparition des maladies émergentes.

Ils ont appelé à la nécessité de transformer la déclaration de Carthage d’un simple document structuré, en un plan d’action efficient basé sur le partenariat et la solidarité, qui prend en compte les spécificités de tous les pays, relevant l’importance d’investir dans la formation, la recherche scientifique et de mettre en place des systèmes efficaces de contrôle sanitaire et environnemental.

Dans ce contexte, les représentants des organisations internationales et onusiennes ont souligné leurs dispositions à appuyer les efforts des pays de la région pour la mise en oeuvre de l’approche “Une seule santé”, que ce soit à travers le financement des programmes, les initiatives conjointes, ou la consolidation des systèmes d’alerte précoce et de contrôle.

Par ailleurs, les représentants de l’organisation mondiale de la santé, de la FAO, du programme des nations unis pour l’environnement, de l’organisation mondiale pour la santé animale ont souligné leurs engagement à accompagner les pays dans l’élaboration des plans intégrés, à fournir l’appui logistique et scientifique requis, et à encourager les partenariats et l’échange des expériences à même de contribuer à la réalisation de la sécurité sanitaire et environnementale dans la région MENA.