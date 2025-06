Sept films sont au menu de la manifestation annuelle “Italian Screens », qui se tiendra du 17 au 22 juin 2025, au Cinéma L’Agora La Marsa, Tunis.

“Italian Screens » – Le nouveau cinéma italien à Tunis, est un festival de cinéma dédié au meilleur de la production cinématographique italienne contemporaine.

Asfour Jenna du réalisateur tunisien Mourad Ben Cheikh (90′) est parmi une sélection de films italiens sortis en 2024 composée de Breath d’Ilaria Congiu (72′), Sulla terra leggeri de Sara Fgaier (94′), Diamanti de Ferzan Ozpetek (135′) Vermiglio de Maura Delpero (119′) et Il tempo che ci vuole de Francesca Comencini (110′).

FolleMente de Paolo Genovese est un film de 97′ sorti en 2025.

Ecrit et réalisé par Mourad Ben Cheikh, Asfour Jenna est une coproduction tuniso-italiennede Cinétéléfilms, Alfa Multimedia et Le 15-SARL, avec le soutien du Centre du cinéma et de l’image (CNCI) et de la Fondation Apulia Film Commission (AFC), Puglia FSR FSE (Italie). Il est distribué en Tunisie par Arts Distribution.

Cette fiction est une adaptation libre de « La marmite d’Ayoub » de Mohamed Ridha Ben Hammouda, un roman de 320 pages paru en 2018. « Dans ce troisième roman, Ben Hamouda nous invite à réfléchir sur la notion du bonheur dont « la quête renaît quand la barque chavire, le sol se dérobe et la vue se lézarde», peut-on lire sur le site de son éditeur, « Sud éditions ».

L’acteur italien Nicola Nocella et l’actrice tunisienne Amal Mannai sont à l’affiche de cette comédie portée par un casting réunissant Yahya Feidi, Riadh Hamdi, Slim Dhib, Adib Hamdi, Mounira Zakraoui, Mourad Gharsalli, Jamal Madani, Ichrak Matar, Chekra Rammeh et Fatma Felhi.

“Asfour Jenna” relate l’histoire d’ “Amadeus, 45 ans, est un antiquaire en Italie. Une passion irrésistible et inattendue le lie à Betty, une jeune tunisienne de 28 ans. Amadeus la rejoint en Tunisie pour l’épouser et pouvoir la ramener avec lui en Italie. La famille de Betty impose des conditions à son gendre follement amoureux. Changement de nom, de religion et surtout la circoncision.

Table ronde autour du thème «L’audiovisuel entre Italie et Tunisie : état des lieux»

Cet événement représente une occasion privilégiée pour approfondir le dialogue cinématographique entre l’Italie et la Tunisie, à travers une sélection soignée des œuvres italiennes les plus marquantes de la dernière saison. Ces films reflètent la diversité et la vitalité du nouveau cinéma italien, mêlant regards d’auteur, thèmes sociaux et nouvelles tendances stylistiques.

En complément des projections, un focus spécial sera dédié aux coproductions italo-tunisiennes, expression d’une longue et solide tradition de collaboration entre les deux cinématographies, avec pour objectif de valoriser les expériences en cours et de stimuler de nouvelles synergies.

Dans ce contexte, une table ronde autour du thème «L’audiovisuel entre Italie et Tunisie : état des lieux» est prévue, le mercredi 18 juin à 10h00, à la salle Tahar Chériaa à la Cité de la Culture.

Le réalisateur Mourad Ben Cheikh assurera la modération de cet évènement qui verra la participation de Chaker Chikhi (Chargé de la Direction Centre National du Cinéma et de l’Image, Habib Attia (producteur), Mohammed Challouf (réalisateur), Ginella Vocca (Directrice du MedFilm Festival) en plus de Badi Chouka, Ilaria Congiu et Francesco Lattarulotrois, coproducteurs du film “Breath”.

Roberto Stabile, responsable pour l’internationalisation de la Direction Générale Cinéma et Audiovisuel du MiC à Cinecittà partcipera à distance, en vidéoconférence.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la huitième édition de « Fare Cinema », le programme promu par la Farnesina pour la valorisation du cinéma italien dans le monde, a annoncé l’Institut Culturel Italien de Tunis.

Italian Screens est un projet de soutien à l’internationalisation du secteur audiovisuel italien, visant à promouvoir à l’étranger le meilleur de la production cinématographique italienne, ainsi que les outils d’accompagnement tels que le crédit d’impôt et les fonds destinés à la distribution et aux coproductions.

L’initiative, conçue par Roberto Stabile – Responsable de l’internationalisation DGCA/Cinecittà – est le fruit de la collaboration entre le ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI), la Direction Générale Cinéma et Audiovisuel du Ministère de la Culture (DGCA-MiC) et Cinecittà.

Voici la liste des films au menu de « Italian Screens »

Mardi 17 juin – 19h00

FolleMente, réalisé par Paolo Genovese (97′, 2025)

Synopsis : FolleMente raconte un premier rendez-vous à travers une comédie romantique originale et amusante. Les pensées des deux protagonistes prennent voix et corps, révélant les mécanismes intérieurs qui influencent leurs choix. Les différentes personnalités se confrontent, se disputent et s’émeuvent. Un voyage tendre et ironique dans l’esprit et le cœur d’un amour

naissant.

Mercredi 18 juin – 18h00

Breath, réalisé par Ilaria Congiu (72′, 2024)

Synopsis : Ilaria, élevée au Sénégal, retourne dans son pays natal pour enquêter sur la dégradation de l’océan et les causes liées à la pêche industrielle, une activité gérée par sa famille. À travers des échanges avec des experts et un dialogue intime avec son père, le film explore le lien entre crise environnementale responsabilité personnelle.

Breath entremêle des voix diverses pour faire entendre celle de la mer. Un voyage de conscience, de pardon et de réconciliation.

Mercredi 18 juin – 20h00

Asfour Jenna, Mourad Ben Cheikh (90′, 2024)

Synopsis : Amadeus, antiquaire à Lecce, tombe amoureux de Betty, une jeune Tunisienne, et part en Tunisie déterminé à l’épouser. Sa famille impose des conditions radicales : conversion, changement de nom et circoncision. Entre compromis et rebondissements, Amadeus essaie de s’adapter sans renier son identité..

Jeudi 19 juin – 18h30

Sulla terra leggeri, Sara Fgaier (94′, 2024)

Synopsis : Gian, professeur d’ethnomusicologie âgé, lutte contre la perte de mémoire. Sa fille Miriam, inquiète, lui remet un ancien journal dans lequel revit l’histoire de son premier amour, Leila. Ce récit ravive en Gian le désir de se retrouver. Un voyage dans la mémoire qui le mène jusqu’en Tunisie, entre passé et rédemption.

Vendredi 20 juin – 18h30

Diamanti, Ferzan Ozpetek (135′, 2024)

Synopsis : Un réalisateur réunit ses actrices préférées pour créer un film sur les femmes, sans en révéler les détails. Il les observe, les écoute, jusqu’à ce que l’imaginaire les transporte dans un autre temps : un atelier habité par des femmes, où le cinéma s’exprime à travers les costumes. Réalité et fiction se confondent, tout comme solitude, liens, rivalités et sororité. Un hommage au monde féminin, vu sous un angle intime et original.

Samedi 21 juin – 18h30

Vermiglio, Maura Delpero (119′, 2024)

Synopsis : En 1944, à Vermiglio, un village alpin isolé, la guerre plane comme une menace lointaine mais constante. L’arrivée de Pietro, un soldat réfugié, bouleverse l’équilibre de la famille de l’institutrice. Entre lui et Lucia, la fille aînée, naît un amour intense qui les conduira au mariage… et à un destin inattendu.

Dimanche 22 juin – 18h30

Il tempo che ci vuole, Francesca Comencini (110′, 2024)

Synopsis : Le film raconte de manière poétique la relation entre la réalisatrice et son père, Luigi Comencini, tous deux unis par leur passion pour le cinéma. À travers des souvenirs et des images éthérées, il explore comment le cinéma devient refuge, mémoire et espace d’imagination. Les décors de Pinocchio servent de toile de fond à leur lien. Un voyage émotionnel entre distance, intimité et création artistique.

Tous les films sont en version originale avec sous-titrage en français