Tunis, le 15 juin – La Tunisie s’apprête à vivre un dimanche ensoleillé, marqué par un ciel majoritairement dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire. C’est ce qu’indiquent les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), annonçant des températures estivales, particulièrement dans les régions intérieures.

Les températures maximales s’établiront entre 31 et 35 degrés Celsius sur les zones côtières et les hauteurs, offrant une atmosphère agréable. Cependant, le mercure grimpera significativement dans le reste du pays, oscillant entre 36 et 40 degrés Celsius. L’extrême sud, quant à lui, connaîtra des chaleurs intenses, avec des pics pouvant atteindre les 42 degrés Celsius.

Concernant le vent, il soufflera du secteur Est, se montrant relativement fort dans le sud, où des tourbillons de sable locaux sont à prévoir. Ailleurs, le vent restera faible à modéré. Enfin, la mer sera généralement peu agitée, propice aux activités nautiques le long des côtes.