Tunis, le 14 juin 2025 – La Tunisie connaîtra ce samedi une légère hausse des températures, marquant un pas de plus vers la pleine chaleur estivale. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel restera globalement peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

Côté thermomètre, les maximales varieront entre 30 et 34 degrés Celsius le long des régions côtières et sur les hauteurs, offrant un répit relatif. En revanche, l’intérieur du pays verra les températures grimper, oscillant entre 35 et 39 degrés Celsius.

Concernant le vent, il soufflera de secteur Est. Attendez-vous à un vent relativement fort dans la zone de Serrat et le Sud, où des tourbillons de sable locaux pourraient se former. Ailleurs, le vent sera faible à modéré.

Pour les conditions maritimes, la prudence est de mise dans la zone de Serrat où la mer sera houleuse. Sur le reste des côtes, la mer sera peu agitée, permettant des activités nautiques plus sereines.