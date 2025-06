La Tunisie abrite les 14 et 15 juin 2025 la première conférence “Une seule santé” dans la Région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) avec la participation de 17 pays dans la région et 40 responsables de haut niveau dont 10 ministres représentant les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’environnement ainsi que des directeurs généraux, des représentants des ministères concernés et des responsables onusiens, a annoncé le président du comité scientifique de la conférence Hechmi Louzir.

Cette conférence réunit également les représentants des organisations internationales telles que la Banque mondiale qui finance la conférence, l’organisation mondiale de la santé (OMS), l’organisation des nations unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) le programme des nations unis pour l’environnement et l’organisation internationale pour la santé des animaux.

Louzir a souligné, au cours d’une conférence de presse tenue jeudi au siège de l’institut pasteur à Tunis, que cette manifestation constitue une opportunité idoine à même de renforcer la coopération régionale et internationale pour faire face aux pandémies et maladies émergentes dans le cadre d’une dynamique collective entre les secteurs de la santé, de l’environnement et de l’agriculture.

Il a précisé que la Tunisie, proposera au cours de cette conférence “la déclaration de Carthage pour une seule santé”, qui est un pacte commun entre les ministères de la santé, de l’agriculture et l’environnement qui a été envoyé aux pays participants et vise à mettre en place les principes fondamentaux de l’approche “une seule santé” dans le contexte d’un engagement collectif des parties prenantes.

Et d’ajouter: “L’adoption de cette déclaration par les participants à la conférence est prévue”.

Louzir a relevé que l’approche “une seule santé” est devenue une nécessité d’autant que plus de 70 pc des maladies humaines proviennent des animaux.

Il a affirmé que l’organisation de cette conférence en Tunisie offre l’opportunité d’émettre des recommandations concrètes sur cette question et de mettre en place des stratégies efficaces en matière de lutte contre les pandémies.

De son côté, le directeur général de la santé au ministère de la santé Abderrazek Bouzouita a indiqué que l’approche “une seule santé” permettra d’unifier les efforts et les politiques sur le plan national, régional et international, à l’heure ou les changements climatiques et l’émergence de nouvelles maladies menacent les écosystèmes.

Il a souligné que cette conférence a pour but de renforcer les partenariats et d’échanger les expériences pour aboutir à une déclaration commune favorisant la mise en oeuvre des décisions aux plans national et international dans le cadre d’une approche commune entre les secteurs de la santé, de l’environnement et de l’agriculture.

Par ailleurs, le directeur général des services vétérinaires au ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques Wahib Mehri a souligné l’importance de la coordination entre les trois ministères (santé, agriculture et environnement) à travers une structure unique qui garantit l’échange des résultats des analyses et des recherches scientifiques afin d’intervenir au moment adéquat et éviter la propagation des maladies et pandémies.

Dans ce contexte, le directeur général du développement durable au ministère de l’environnement Mosbah Abaza a mis l’accent sur l’interconnexion entre les dimensions environnementales, agricoles et sanitaires, affirmant que le déséquilibre d’un seul système peut avoir un impact significatif sur les autres secteurs.

Il a ajouté que le ministère de l’environnement joue un rôle crucial dans l’approche “une seule santé” à travers ses interventions en matière de traitement des eaux usées, de gestion des déchets et de protection du littoral.