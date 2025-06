Le département des arts de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma organise le vendredi 20 juin 2025 à 10H00 une conférence sur le thème “Instruments de musique : le corpus instrumentarum tunisien”

La conférence qui sera donnée par le professeur Anis Meddeb propose une analyse des méthodologies scientifiques mobilisées pour l’étude et la classification des instruments de musique, en mettant l’accent sur le corpus instrumentarum tunisien.

Il s’agit d’en interroger les origines, d’en identifier les spécificités culturelles et d’en explorer les représentations locales dans leur inscription historique et régionale.

Les instruments de musique traditionnels constituent, selon la note de présentation, des objets culturels complexes, relevant d’un patrimoine à la fois matériel et immatériel, où se conjuguent des dimensions acoustiques, symboliques et sociales. Leur étude dépasse le cadre strict de la musicologie pour intéresser d’autres disciplines telles que l’anthropologie, l’histoire sociale ou encore la muséologie. En effet, ces instruments ne se réduisent pas à leur fonction sonore : ils sont porteurs de significations, révélateurs des systèmes de valeurs, de l’imaginaire collectif et des rapports que les sociétés entretiennent avec l’espace, le temps et le sacré.