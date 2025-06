Huit projets de films documentaire en post-production, représentant la Tunisie, le Maroc, l’Algérie et l’Egypte, ont été sélectionnés à la 5ème édition de la rencontre annuelle des professionnels du documentaire “Point Doc” prévue du 19 au 21 juin 2025 à la Cité de la Culture, à Tunis.

Dévoilée mardi, la liste des projets retenus pour les sessions de pitch, comprend quatre films tunisiens dont « Brahim Ksontini, le Sculpteur de la Mémoire » de Ons Kamoun, « Sur ce Tableau » de Younes Ben Hajria, « Je Mourrai Libre » de Mahrez Karoui et « This Is My Heaven » de Marwen El Hechkel.

Les autres projets sélectionnés sont « A Butterfly Hug » de Ayatallah Yusuf (Egypte), « Safe Memories » de Salma Saad Helmy (Egypte), « My Father’s War » de Khalid Zairi (Maroc) et « Face à Soi-même Chantant » de AbdelHakim Mohamedi (Algérie).

La rencontre annuelle des professionnels du documentaire “Point Doc” est dédiée aux réalisateurs issus des pays de l’Afrique du Nord : Tunisie, Algérie, Égypte, Maroc, Mauritanie et Libye.

Organisé par l’association Doc House-Tunisie, Point Doc 2025 revient avec une édition engagée, placée sous le signe du dialogue entre cinéma documentaire et écologie.

En réunissant des cinéastes, des experts et des institutions, cette édition vise à stimuler une réflexion profonde sur les interdépendances entre l’environnement et nos sociétés, tout en valorisant les récits qui nous rappellent l’urgence d’agir pour un avenir commun et durable.

“Point Doc” est une rencontre annuelle qui aspire à renforcer l’écosystème de la fabrication de films documentaires en Tunisie et au Maghreb.

Il s’agit de trois journées pendant lesquelles, professionnels, festivals, chaînes de TV, mécènes, organisations et institutions de film tunisien(ne)s, régional(e)s et international(e)s se rencontrent dans le but de mettre sous la loupe les problématiques urgentes et importantes liées au documentaire dans un contexte mondial en perpétuel changement.

Fondée en 2018, par un collectif d’artistes et d’opérateurs culturels, Doc House-Tunisie est une ONG qui œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.