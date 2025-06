La ville de Hammamet accueillera les 13 et 14 juin 2024 la première étape du Tour mondial de handball de plage (seniors hommes et femmes).

La Fédération internationale de Handball (IHF) a dévoilé, via son site web officiel les détails de cette compétition, qui réunira quatre équipes masculines et quatre équipes féminines. Le vainqueur de chaque catégorie se qualifiera pour la phase finale, prévue du 7 au 9 novembre 2024 à João Pessoa (Brésil). La deuxième étape se déroulera les 29 et 30 juillet à Laredo (Espagne).

Le tournoi féminin regroupera la Tunisie (pays hôte), l’Espagne (championne du monde 2016), la Grèce (championne du monde 2018) et la Croatie (championne du monde 2008).

Le tournoi masculin regroupera, quant à lui, la Tunisie (pays hôte), la Croatie (championne du monde 2024), l’Egypte (championne du monde 2004) et l’Espagne.

La Tunisie, rappelle-t-on, avait déjà participé à la phase finale du Tour mondial 2023 au Qatar.

Outre son rôle qualificatif pour la finale, cette étape sert également de préparation aux Jeux Mondiaux 2025, qui auront lieu du 7 au 17 août à Chengdu (Chine) où la Tunisie sera représentée par son équipe masculine.

Voici la liste des joueuses retenues Hajer Ayari (stage du 9 au 12 juin) : Amani Selmi, Hanen Romdhane, Ghofran Nairi, Saida Sassi, Tesnim Belhaj, Zaineb Ajmi, Maram Jalel, Lina Ben Hammouda, Manel Mourad, Loujain Romman.

Voici,par ailleurs, la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Mohamed Taboubi (stage du 9 au 12 juin) :Oussama Khezami, Wassim Zeriat, Achref Marghli, Bilel Rahim, Yahya Makhlouf, Ahmed Sfar, Nassim Elouji, Hamza Fellah, Ramzi Majdoub, Seif Mechergui.

Pour rappel, le tournoi comprend plusieurs étapes, avec la première étape en Tunisie, la deuxième en Espagne et les finales au Brésil. Le tournoi est une compétition de haut niveau, avec des équipes de différentes nationalités qui se confrontent sur le sable.

En 2025, le Tour Mondial de Beach Handball de l’IHF se déroulera comme suit :

Première étape : Hammamet, Tunisie, du 13 au 14 juin.

Deuxième étape : Laredo, Espagne, du 29 au 30 juillet.

Finales : João Pessoa, Brésil, du 7 au 9 novembre.