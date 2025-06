La Tunisie participe à la troisième Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC 3) dont les travaux se tiendront à Nice, en France, du 8 au 13 juin courant.

Conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, la délégation tunisienne sera composée de représentants des départements des Affaires étrangères, de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ainsi de l’Environnement.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la conférence, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a saisi l’occasion pour lancer des messages forts à l’adresse de la communauté internationale.

Des messages à travers lesquels il a mis l’accent sur la nécessité impérieuse de protéger les océans et les mers, en tant que « ressource commune vitale », mettant en garde contre les sérieux risques pouvant impacter les écosystèmes marins, dont notamment, l’effondrement des stocks halieutiques, la pollution plastique, l’acidification des océans et le réchauffement des océans dû aux émissions de carbone.

Cité dans un communiqué du département des affaires étrangères, le secrétaire général de l’ONU a pressé la communauté internationale à prendre des mesures de portée internationale afin de restaurer l’abondance marine et renforcer la sécurité maritime en tant que pilier du développement durable, tout en veillant à intégrer les priorités océaniques dans les politiques climatiques et alimentaires.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, qui a été invité à participer au Sommet “l’Afrique pour l’océan” ainsi qu’au Sommet méditerranéen pour “une Méditerranée mieux connectée”, a tenu à souligner que la position stratégique de la Tunisie entre l’Afrique et la Méditerranée lui fait prendre pleinement conscience de l’importance de relever les défis posés, passant en revue dans ce contexte les stratégies nationales élaborées par notre pays en vue de protéger et d’exploiter au mieux ses ressources maritimes dans le cadre d’une approche globale, scientifique, pratique et participative.

Le chef de la diplomatie tunisienne a saisi l’occasion pour saluer l’appel lancé par le secrétaire général des Nations unies lors des travaux du sommet en faveur de la création de mécanismes innovants pour financer le développement durable.

Il a, à ce propos, mis l’accent sur l’importance de veiller à élaborer comme il se doit le Pacte pour la Méditerranée dans le cadre d’une vision commune partagée entre les pays européens et méditerranéens et centrée autour des fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Nafti a, par ailleurs, rappelé la situation tragique à Gaza et dans l’ensemble des territoires palestiniens occupés, mettant en garde à ce propos contre ses retombées sur l’avenir de la région méditerranéenne tout entière.

Le sommet a également été l’occasion pour le ministre des Affaires étrangères de rencontrer nombre de hauts responsables participant à cet événement mondial d’envergure. Un évènement qui s’inscrit dans la perspective d’établir “une gouvernance rationnelle des océans”, rapporte le communiqué du ministère.

Il a également rencontré des membres de la communauté tunisienne établie dans le sud de la France, où il s’est informé de leurs conditions de vie et a pris connaissance de leurs préoccupations et soucis.

Après avoir transmis aux membres de la communauté tunisienne les salutations du président de la République Kais Saïed, le ministre des affaires étrangères a souligné la volonté de son département de développer les mécanismes consulaires et d’étendre le réseau de représentation consulaire en France pour y englober un consulat à Montpellier et un bureau consulaire à Ajaccio, en Corse, en attendant l’ouverture de nouvelles représentations consulaires en France.