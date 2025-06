“Méditations poétiques” et “la Chambre des poèmes perdus”, est l’intitulé d’une expérience sensible avec Sabrine Ghannoudi, fondatrice de l’initiative littéraire “Notre Dame des Mots” et l’artiste Myriam Chibani, prévue le samedi 14 juin à 17H00 à la Médiathèque de l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Méditations poétiques est présenté comme “un espace pour ralentir, respirer, et laisser les mots nous traverser”. Dans une lumière tamisée et un silence habité, les corps se relâchent, les esprits s’ouvrent. Quelques gestes simples pour délier les tensions, un souffle qui s’approfondit… et peu à peu, la poésie trouve sa place. Elle ne s’écoute pas avec la tête, mais avec le coeur. Chaque vers devient une invitation à se reconnecter à soi, à sentir plutôt qu’à comprendre. Et là, les poèmes se déposent comme des caresses, réveillant des mondes intérieurs oubliés.

“La Chambre des poèmes perdus” se présente comme un lieu imaginaire où les poèmes restés dans l’ombre, passés sous silence ou nés hors des feux de la célébrité, retrouvent enfin leur voix. Des textes peu connus, rarement lus, parfois écrits en marge par des cinéastes, des penseurs, des artistes venus d’autres disciplines. Des mots discrets, souvent relégués à l’intime ou au confidentiel, qui n’ont pas trouvé leur place dans l’histoire littéraire dominante. Dans cette chambre, ils reprennent vie, portés par la voix, partagés dans l’écoute. C’est un hommage aux écritures invisibles, aux formes poétiques inattendues, aux fragments d’âme laissés dans l’ombre.