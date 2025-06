Tunis, le 8 juin – La Tunisie s’apprête à vivre une journée météorologique contrastée. Après des brumes matinales localisées, le ciel se couvrira par endroits. L’après-midi, des cellules orageuses sont attendues dans les régions ouest du centre et du sud, pouvant s’accompagner de quelques averses.

Côté températures, le mercure affichera des valeurs variables sur le territoire. Les régions côtières du nord et les hauteurs bénéficieront d’une relative douceur, avec des maximales oscillant entre 28 et 34 degrés Celsius. En revanche, le reste du pays connaîtra une chaleur plus intense, avec des températures grimpant de 35 à 41 degrés. Le sud-ouest, en particulier, sera confronté à une chaleur écrasante pouvant atteindre les 43 degrés, accentuée par l’apparition locale du sirocco, ce vent chaud et sec venu du désert.

Quant aux vents, ils souffleront du nord sur le nord et le centre du pays, et de l’est sur le sud, généralement faibles à modérés. La mer sera peu agitée à agitée par endroits, offrant des conditions globalement calmes pour les activités maritimes.